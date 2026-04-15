Rencontre Inrap – Des sépultures de chevaux devant Gergovie, Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

Rencontre Inrap – Des sépultures de chevaux devant Gergovie Vendredi 12 juin, 16h00 Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Réservation sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T16:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00

Une sépulture associant huit hommes à huit chevaux a été découverte sur la commune du Cendre à l’occasion de diagnostics archéologiques durant l’automne 2002. Quelques mois plus tard, cinq fosses comblées de squelettes de chevaux sont découvertes à quelques kilomètres de là, sur la commune d’Orcet, au pied du plateau de Gergovie. Au total, ce sont 53 chevaux complets qui ont ainsi été inhumés par la population arverne dans le cadre de mystérieux rituels.

L’étude de ces squelettes par Sylvain Foucras archéozoologue Inrap permet d’explorer plusieurs pistes de réflexion pour tenter de comprendre le sens de ces pratiques qui restent à ce jour totalement inédites en Gaule.

Centre archéologique Inrap de Clermont-Ferrand 13 Bis Rue Pierre Boulanger 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Ronzières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Rencontre avec Sylvain Foucras, archéozoologue qui a étudié les fosses à chevaux des Arvernes au pied de Gergovie

© Hervé Lequeux, Inrap