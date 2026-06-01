Circuit de découverte du bourg, POINT INFORMATION, Arlanc

Circuit de découverte du bourg 26 – 28 juin POINT INFORMATION Puy-de-Dôme

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:30:00+02:00

Parcours avec panneaux explicatifs fixés devant les bâtiments

POINT INFORMATION 3 PLACE DE LA FONTAINE Arlanc 42990 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Des circuits seront mis à disposition au point information pour découvrir l’histoire du bourg parcours

patrimoine en éveil