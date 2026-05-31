La Rando culturelle des 15 Croix, à Châteaugay, Place Charles-de-Gaulle, Châteaugay

La Rando culturelle des 15 Croix, à Châteaugay 26 – 28 juin Place Charles-de-Gaulle Puy-de-Dôme

Libre et gratuit. Bonne condition physique et bonnes chaussures conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T07:30:00+02:00 – 2026-06-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T07:30:00+02:00 – 2026-06-28T21:30:00+02:00

Randonnée audio-guidée de 7km et 270m de dénivelé, jalonnée de 15 croix et d’autres points d’intérêt. A votre passage l’audio de votre smartphone/GPS se déclenchera pour vous conter leurs histoires. Comptez 3 heures avec les nombreux arrêts et les côtes.

Le départ est de la place Charles-de-Gaulle à Châteaugay, quand vous voulez puisque votre guide est votre smartphone !

Ce n’est pas magique, il vous faut bien sûr charger une application gratuite sur votre smartphone : izi.TRAVEL.

Vous serez surpris de tout ce que vous apprendrez sur l’ancien Châteaugay.

En plus d’être culturelle, la randonnée est très agréable, que soit les rues typiques du village, le château, ou en campagne les vues dégagées et les chemins en balcon.

Surfez sur le thème des JPP 2026 « Tours et détours » pour découvrir cette randonnée mise en ligne récemment dans izi.TRAVEL.

Place Charles-de-Gaulle Place Charles de Gaulle, 63119 Châteaugay Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Rando audio-guidée jalonnée de 15 croix et autres points d’intérêt. A votre passage l’audio de votre smartphone vous contera leurs histoires. 7km et 270m de dénivelés, comptez 3h avec les arrêts. Châteaugay Randonnée

ASAC