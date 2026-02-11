Horizons Arts-Nature en Sancy #20 Massif du Sancy Mont-Dore

Horizons Arts-Nature en Sancy #20

Massif du Sancy 4 boulevard Mirabeau Mont-Dore Puy-de-Dôme

Début : 2026-06-20

fin : 2026-09-27

2026-06-20

HORIZONS quand l’Art et la Nature s’emmêlent ! 20 ème édition.

Le Massif du Sancy met à l’honneur son immense richesse naturelle au service de 10 œuvres d’art contemporain, à découvrir au cœur de ses paysages variés et remarquables.

Massif du Sancy 4 boulevard Mirabeau Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 65 20 21 horizons@sancy.com

HORIZONS: when Art and Nature get mixed up! 20th edition.

The Massif du Sancy honours its immense natural wealth with 10 works of contemporary art to be discovered in the heart of its varied and remarkable landscapes.

