Course de côte internationale du Mont-Dore Chambon-sur-Lac Mont-Dore

Course de côte internationale du Mont-Dore Chambon-sur-Lac

Centre-ville Mont-Dore Puy-de-Dôme

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

2026-08-07

La 66e Course de Côte du Mont-Dore Chambon-sur-Lac fait vibrer le Sancy 210 pilotes d’exception, tracé mythique et spectacle intense au cœur des volcans. Sensations fortes garanties !

Centre-ville Mont-Dore 63240 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 91 85 75 asa.montdore@gmail.com

English : Hill climb race Mont-Dore Chambon-sur-Lac

Event counting for the French Mountain Championship.

The Mont-Dore hill climb race thrills thousands of enthusiasts in the Sancy massif.

