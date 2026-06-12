Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand
Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand vendredi 19 juin 2026.
Clermont-Ferrand
Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul
Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-19
Chaque année, la Ville de Clermont-Ferrand offre une carte blanche à un artiste du territoire. En 2026, Annie Bascoul dévoile son univers fait de sculptures et d’installations mêlant dentelle et nouvelles technologies.
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Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 87 20 salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
Each year, the City of Clermont-Ferrand offers carte blanche to a local artist. In 2026, Annie Bascoul unveils her universe of sculptures and installations combining lace and new technologies.
L’événement Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-09 par Clermont Auvergne Volcans
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