Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul Salle Gilbert-Gaillard Clermont-Ferrand vendredi 19 juin 2026.

Clermont-Ferrand

Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul

Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-19

Chaque année, la Ville de Clermont-Ferrand offre une carte blanche à un artiste du territoire. En 2026, Annie Bascoul dévoile son univers fait de sculptures et d’installations mêlant dentelle et nouvelles technologies.

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Salle Gilbert-Gaillard 2 rue Saint-Pierre Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 40 87 20 salle-gaillard@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

Each year, the City of Clermont-Ferrand offers carte blanche to a local artist. In 2026, Annie Bascoul unveils her universe of sculptures and installations combining lace and new technologies.

L’événement Exposition | en quête de beauté, Carte blanche à Annie Bascoul Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-09 par Clermont Auvergne Volcans