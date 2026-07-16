Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture Auvergne, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 septembre – 1 octobre Maison de l’Architecture Auvergne Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T13:30:00+02:00 – 2026-10-01T18:00:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’Architecture Auvergne Pôle 22 bis – impasse Bonnabaud Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63360 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dans une volonté de diffuser la culture architecturale sur notre territoire, l’association ARCHITECTURE ET CULTURE – La Maison de l’Architecture en Auvergne existe depuis 2008. Elle souhaite permettre à chacun de se réapproprier l’architecture dans ses valeurs culturelles par des actions de sensibilisation et d’information.

Pour cela, plusieurs actions de médiation telles qu’expositions, visites, ateliers collaboratifs avec le jeune public, conférences, projections, sont mises en oeuvre permettant de rassembler les publics autour des acteurs du monde de l’architecture (architectes, ingénieurs, maîtres d’ouvrage, paysagistes, élus, etc.). D’autres événements uniques et annuels sont aussi organisés, avec toujours comme objectif d’étendre les champs de réflexion.

La Ma’A partage et travaille en partenariat avec les acteurs locaux de l’architecture tels que les CAUE, l’Ordre des architectes, l’École Nationale Supérieure d’Architecture (ENSACF), ou encore les Villes et Pays d’Arts et d’Histoire.

Un siècle d’architecture en France

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