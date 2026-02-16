Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins | Comédie des Volcans

Venez voir Tristan Lopin dans son spectacle Partez sans moi, je vous rejoins le mercredi 2 septembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@xn--comdiedesvolcans-dqb.fr

Come and see Tristan Lopin in his show Partez sans moi, je vous rejoins on Wednesday September 2 at 8.30pm at the Comédie des Volcans.

