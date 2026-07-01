2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE Sauveterre-de-Comminges
mercredi 22 juillet 2026 · Sauveterre-de-Comminges
Informations pratiques
Sauveterre-de-Comminges
2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE
HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Stage de musique improvisé (Sound painting) avec Marc Maffiolo
Que tu sois débutant, que tu n’aies pas sorti ton instrument depuis longtemps ou que tu n’aies jamais osé jouer en groupe, ce stage peut te parler…
Le mercredi 22 juillet au soir nous nous rencontrerons autour d’un repas auberge espagnole.
Puis du jeudi 23 au samedi 25 juillet nous créerons et nous nous inventerons avec Marc MAFIOLO qui nous guidera autour du sound painting et de tous les accidents mélodiques créatifs
Date limite d’inscription le vendredi 10 juillet 2026
Restitution le samedi 25 en public sous chapiteau
C’est quoi le sound painting ?
https://duckduckgo.com/?q=sound painting &iar…
Rassure-toi il n’y a pas besoin de connaître les signes du sound painting à l’avance, si tu t’y intéresses c’est cool, sinon vient partager tout simplement !
Hébergement vivement souhaité sur place (Tente, caravane, camion possible Etc…) 25 .
HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie chapistage@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Improvisational Music Workshop (Sound Painting) with Marc Maffiolo
L’événement 2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Sauveterre-de-Comminges (Haute-Garonne)
- STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges 21 juillet 2026