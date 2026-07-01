Informations pratiques

Sauveterre-de-Comminges

2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE

HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Stage de musique improvisé (Sound painting) avec Marc Maffiolo

Que tu sois débutant, que tu n’aies pas sorti ton instrument depuis longtemps ou que tu n’aies jamais osé jouer en groupe, ce stage peut te parler…

Le mercredi 22 juillet au soir nous nous rencontrerons autour d’un repas auberge espagnole.

Puis du jeudi 23 au samedi 25 juillet nous créerons et nous nous inventerons avec Marc MAFIOLO qui nous guidera autour du sound painting et de tous les accidents mélodiques créatifs

Date limite d’inscription le vendredi 10 juillet 2026

Restitution le samedi 25 en public sous chapiteau

C’est quoi le sound painting ?

https://duckduckgo.com/?q=sound painting &iar…

Rassure-toi il n’y a pas besoin de connaître les signes du sound painting à l’avance, si tu t’y intéresses c’est cool, sinon vient partager tout simplement !

Hébergement vivement souhaité sur place (Tente, caravane, camion possible Etc…) 25 .

HAMEAU DE LOO Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie chapistage@mailo.com

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English :

Improvisational Music Workshop (Sound Painting) with Marc Maffiolo

L’événement 2ÈME ÉDITION DU CHAPI’STAGE DE MUSIQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE