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AGENDA · Sauveterre-de-Comminges

STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges

mardi 21 juillet 2026 · Sauveterre-de-Comminges

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
CHAPITEAU 3 PETITS TOURS
Ville
31510 Sauveterre-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Tarif
30 30 30 Tarif de base plein tarif

Sauveterre-de-Comminges

STAGE D’INITIATION DE CIRQUE

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Stage découverte et initiation aux arts du cirque
Venez découvrir et jouer avec les Arts du Cirque au Chapiteau.
Initiation aux arts du cirque animée par des artistes de la Cie 3 P’tits Tours

Réservation nécessaire. 30  .

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 34 44 01 59 

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English :

Introductory Workshop: Discovering and Getting Started with Circus Arts

L’événement STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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