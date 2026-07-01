Informations pratiques

Sauveterre-de-Comminges

STAGE D’INITIATION DE CIRQUE

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Stage découverte et initiation aux arts du cirque

Venez découvrir et jouer avec les Arts du Cirque au Chapiteau.

Initiation aux arts du cirque animée par des artistes de la Cie 3 P’tits Tours

Réservation nécessaire. 30 .

CHAPITEAU 3 PETITS TOURS Sauveterre-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 6 34 44 01 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introductory Workshop: Discovering and Getting Started with Circus Arts

L’événement STAGE D’INITIATION DE CIRQUE Sauveterre-de-Comminges a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE