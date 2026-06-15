Le Tréport

2ème édition Week-end Turner

Eu Le Tréport Mers-les-Bains Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Après le succès de la première édition, ce rendez-vous estival proposera à nouveau un programme mêlant art, patrimoine, promenade, cinéma, musique et convivialité.

Au programme balades commentées sur les pas de Turner, ateliers et concours d’aquarelle, peintres en bord de mer, projection du film Orgueil et Préjugés, conférence, Tea Time à l’anglaise… et, nouveauté cette année, un Bal Jane Austen dans l’esprit Bridgerton .

Une occasion avec ce week-end d’été pour redécouvrir les Villes Sœurs à travers l’univers de Turner. .

Eu Le Tréport Mers-les-Bains Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 00 00 00 00

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English : 2ème édition Week-end Turner

L’événement 2ème édition Week-end Turner Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers