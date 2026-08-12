2ÈME FÊTE DE LA COLO ANCIENNE COLONIE DE VACANCES Juzet-d’Izaut

Informations pratiques

Juzet-d’Izaut

2ÈME FÊTE DE LA COLO

ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-27 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

2ÈME FÊTE DE LA COLO

Atelier danse, Spectacle arts de la rue, concerts. Restauration et buvette sur place (pas de CB), parking à l’entrée du village. Entrée à participation libre et nécessaire. .

ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

2nd Grade Camp

L’événement 2ÈME FÊTE DE LA COLO Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE