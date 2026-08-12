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2ÈME FÊTE DE LA COLO ANCIENNE COLONIE DE VACANCES Juzet-d’Izaut

samedi 26 septembre 2026 · ANCIENNE COLONIE DE VACANCES · Juzet-d'Izaut

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
ANCIENNE COLONIE DE VACANCES
Adresse
897 route des Cols
Ville
31160 Juzet-d'Izaut
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif enfant

Juzet-d’Izaut

2ÈME FÊTE DE LA COLO

ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-27 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

2ÈME FÊTE DE LA COLO
Atelier danse, Spectacle arts de la rue, concerts. Restauration et buvette sur place (pas de CB), parking à l’entrée du village. Entrée à participation libre et nécessaire.   .

ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

2nd Grade Camp

L’événement 2ÈME FÊTE DE LA COLO Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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