2ÈME FÊTE DE LA COLO ANCIENNE COLONIE DE VACANCES Juzet-d’Izaut
samedi 26 septembre 2026 · ANCIENNE COLONIE DE VACANCES · Juzet-d'Izaut
Informations pratiques
Juzet-d’Izaut
2ÈME FÊTE DE LA COLO
ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-27 02:00:00
Date(s) :
2026-09-26
2ÈME FÊTE DE LA COLO
Atelier danse, Spectacle arts de la rue, concerts. Restauration et buvette sur place (pas de CB), parking à l’entrée du village. Entrée à participation libre et nécessaire. .
ANCIENNE COLONIE DE VACANCES 897 route des Cols Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
2nd Grade Camp
L’événement 2ÈME FÊTE DE LA COLO Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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