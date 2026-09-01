BRAME DU CERF ET REPAS À L’AUBERGE DU CAGIRE Juzet-d’Izaut
dimanche 27 septembre 2026 · Juzet-d'Izaut
Informations pratiques
Juzet-d’Izaut
BRAME DU CERF ET REPAS À L’AUBERGE DU CAGIRE
Juzet-d’Izaut Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:30:00
fin : 2026-10-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2026-10-04
Brame du cerf et repas à l’auberge du Cagire
Vivez une expérience sensorielle multiple au pied du massif du Cagire, avec Florise, accompagnatrice en montagne.
Possibilité de prolonger une nuit à l’auberge ou en yourte. 20 .
Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie florise.odn@gmail.com
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English :
Deer Rutting Season and Dinner at the Auberge du Cagire
L’événement BRAME DU CERF ET REPAS À L’AUBERGE DU CAGIRE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-08-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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