2ème Fête des véhicules anciens et d’exception Stade d’Arbigny Arbigny

Arbigny

2ème Fête des véhicules anciens et d’exception

Stade d’Arbigny RD 126 route d’Uchizy Arbigny Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Ouvert à tous types de véhicules voiture, 2 roues, camion … Présence des miss régionales, rétrospective citroën, expo, buvette, menu sur réservation avant le 20 juin.

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Stade d’Arbigny RD 126 route d’Uchizy Arbigny 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 08 66 81 belohori@yahoo.fr

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English : 2nd Festival of vintage and exceptional vehicles

Open to all types of vehicles: cars, 2-wheelers, trucks … Presence of regional misses, Citroën retrospective, exhibition, refreshments, menu on reservation before June 20.

L’événement 2ème Fête des véhicules anciens et d’exception Arbigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux