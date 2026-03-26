2ème Grand Couvige de Dentellières Rassemblement de Dentellières venues de plusieurs régions de france Complexe Sportif jean Morel La Mure

2ème Grand Couvige de Dentellières Rassemblement de Dentellières venues de plusieurs régions de france

Complexe Sportif jean Morel 29 B avenue des plantations La Mure Isère

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

L’objectif est de présenter la Dentelle aux Fuseaux comme un Art.

Exposition de réalisations dentellières selon un thème Le Monde en Dentelle aux Fuseaux

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Complexe Sportif jean Morel 29 B avenue des plantations La Mure 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 47 86 08 carrefour.arts.trad@free.fr

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English :

The aim is to present bobbin lace as an art form.

Exhibition of lacemaking creations based on the theme The World in Bobbin Lace

L’événement 2ème Grand Couvige de Dentellières Rassemblement de Dentellières venues de plusieurs régions de france La Mure a été mis à jour le 2026-03-24 par Matheysine Tourisme