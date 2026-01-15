2ème National de Pétanque Quai des marchandises Saint-Bonnet-le-Château
2ème National de Pétanque Quai des marchandises Saint-Bonnet-le-Château jeudi 16 juillet 2026.
2ème National de Pétanque
Quai des marchandises Esplanade de la Boule Saint-Bonnet-le-Château Loire
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
2026-07-16
Concours officiel Pétanque réservé aux licencié FFPJP (triplettes vétérans, triplettes open, doublettes féminines, doublettes mixtes …)
Quai des marchandises Esplanade de la Boule Saint-Bonnet-le-Château 42380 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 94 48 36
Official Pétanque competition reserved for FFPJP licensees (veteran triplettes, open triplettes, women’s doublettes, mixed doublettes, etc.)
