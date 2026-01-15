2ème National de Pétanque Quai des marchandises Saint-Bonnet-le-Château

2ème National de Pétanque

Quai des marchandises Esplanade de la Boule Saint-Bonnet-le-Château Loire

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Concours officiel Pétanque réservé aux licencié FFPJP (triplettes vétérans, triplettes open, doublettes féminines, doublettes mixtes …)

English :

Official Pétanque competition reserved for FFPJP licensees (veteran triplettes, open triplettes, women’s doublettes, mixed doublettes, etc.)

