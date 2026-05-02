2ème Rando’nage Jœuf
2ème Rando’nage Jœuf dimanche 21 juin 2026.
Jœuf
2ème Rando’nage
1 rue du stade Jœuf Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 13:00:00
Date(s) :
2026-06-21
2ème Rando’nage organisé par le club Homécourt Joeuf Natation
Parcours et piscine
Restauration sur placeTout public
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1 rue du stade Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 21 24 hjnatation@orange.fr
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English :
2nd Rando’nage organized by Homécourt Joeuf Natation club
Course and pool
Catering on site
L’événement 2ème Rando’nage Jœuf a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL