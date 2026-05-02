Jœuf

2ème Rando’nage

1 rue du stade Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

2ème Rando’nage organisé par le club Homécourt Joeuf Natation

Parcours et piscine

Restauration sur placeTout public

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1 rue du stade Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 21 24 hjnatation@orange.fr

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English :

2nd Rando’nage organized by Homécourt Joeuf Natation club

Course and pool

Catering on site

L’événement 2ème Rando’nage Jœuf a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL