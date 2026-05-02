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2ème Rando’nage Jœuf

2ème Rando’nage Jœuf

2ème Rando’nage Jœuf dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 1 rue du stade

Ville : 54240 Jœuf

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Jœuf

2ème Rando’nage

1 rue du stade Jœuf Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :
2026-06-21

2ème Rando’nage organisé par le club Homécourt Joeuf Natation
Parcours et piscine
Restauration sur placeTout public
  .

1 rue du stade Jœuf 54240 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 21 24  hjnatation@orange.fr

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English :

2nd Rando’nage organized by Homécourt Joeuf Natation club
Course and pool
Catering on site

L’événement 2ème Rando’nage Jœuf a été mis à jour le 2026-05-06 par MILTOL

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