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2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor

2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor

2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor samedi 15 août 2026.

Adresse : Place Paul Doumer

Ville : 02800 Beautor

Département : Aisne

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Beautor

2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor

Place Paul Doumer Beautor Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.

Au programme une balade de 30km.

Entrée Libre.
Restauration sur place.

Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr
Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.

Au programme une balade de 30km.

Entrée Libre.
Restauration sur place.

Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr   .

Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France   ericpruvot@mairie-beautor.fr

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English :

Join us on Saturday August 15, 2026 for the 2nd Gathering of Vintage Vehicles in Beautor, starting at 9am.

The program includes a 30km drive.

Free admission.
Catering on site.

Information: ericpruvot@mairie-beautor.fr

L’événement 2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard

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