Beautor

2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor

Place Paul Doumer Beautor Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.

Au programme une balade de 30km.

Entrée Libre.

Restauration sur place.

Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr

Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.

Au programme une balade de 30km.

Entrée Libre.

Restauration sur place.

Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr .

Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France ericpruvot@mairie-beautor.fr

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English :

Join us on Saturday August 15, 2026 for the 2nd Gathering of Vintage Vehicles in Beautor, starting at 9am.

The program includes a 30km drive.

Free admission.

Catering on site.

Information: ericpruvot@mairie-beautor.fr

L’événement 2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard