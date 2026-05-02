2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor
2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor samedi 15 août 2026.
Beautor
2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor
Place Paul Doumer Beautor Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.
Au programme une balade de 30km.
Entrée Libre.
Restauration sur place.
Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr
Rendez-vous le Samedi 15 Août 2026 pour le 2ème Rassemblement de Véhicules d’Epoque à Beautor, à partir de 9h.
Au programme une balade de 30km.
Entrée Libre.
Restauration sur place.
Renseignement: ericpruvot@mairie-beautor.fr .
Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France ericpruvot@mairie-beautor.fr
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English :
Join us on Saturday August 15, 2026 for the 2nd Gathering of Vintage Vehicles in Beautor, starting at 9am.
The program includes a 30km drive.
Free admission.
Catering on site.
Information: ericpruvot@mairie-beautor.fr
L’événement 2ème Rassemblement De Véhicules D’Epoque Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur de Picard
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