Beautor

Fête Foraine Beautor

Place Paul Doumer Beautor Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-05-29

Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.

Au programme,

Vendredi 29 Mai:

-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.

Samedi 30 Mai:

-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.

-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.

-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.

Dimanche 31 Mai:

-fête foraine Place P . Doumer.

-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.

Lundi 1er Juin:

– fête foraine toute la journée Place P . Doumer.

Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.

Au programme,

Vendredi 29 Mai:

-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.

Samedi 30 Mai:

-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.

-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.

-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.

Dimanche 31 Mai:

-fête foraine Place P . Doumer.

-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.

Lundi 1er Juin:

– fête foraine toute la journée Place P . Doumer. .

Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 64 80

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English :

Join us from May 29th to June 1st 2026 for the Beautor Fun Fair.

On the program,

Friday May 29:

-Pétanque competition from 7pm Square H. Lefevre.

Saturday May 30th:

-Fair opening from 2pm Place P . Doumer.

-Pétanque competition from 2pm Square H. Lefevre.

-Fireworks on the canal from 11pm.

Sunday May 31st:

-funfair Place P . Doumer.

-From 3.30pm, Mickey, Minnie, Donald, Stitch and the Unicorn mascots.

Monday June 1st:

– funfair all day Place P . Doumer.

L’événement Fête Foraine Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard