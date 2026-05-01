Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête Foraine Beautor Beautor

Fête Foraine Beautor Beautor

Fête Foraine Beautor Beautor vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place Paul Doumer

Ville : 02800 Beautor

Département : Aisne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Beautor

Fête Foraine Beautor

Place Paul Doumer Beautor Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-05-29

Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.

Au programme,

Vendredi 29 Mai:
-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.

Samedi 30 Mai:
-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.
-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.
-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.

Dimanche 31 Mai:
-fête foraine Place P . Doumer.
-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.

Lundi 1er Juin:
– fête foraine toute la journée Place P . Doumer.
Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.

Au programme,

Vendredi 29 Mai:
-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.

Samedi 30 Mai:
-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.
-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.
-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.

Dimanche 31 Mai:
-fête foraine Place P . Doumer.
-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.

Lundi 1er Juin:
– fête foraine toute la journée Place P . Doumer.   .

Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 64 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us from May 29th to June 1st 2026 for the Beautor Fun Fair.

On the program,

Friday May 29:
-Pétanque competition from 7pm Square H. Lefevre.

Saturday May 30th:
-Fair opening from 2pm Place P . Doumer.
-Pétanque competition from 2pm Square H. Lefevre.
-Fireworks on the canal from 11pm.

Sunday May 31st:
-funfair Place P . Doumer.
-From 3.30pm, Mickey, Minnie, Donald, Stitch and the Unicorn mascots.

Monday June 1st:
– funfair all day Place P . Doumer.

L’événement Fête Foraine Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard