Fête Foraine Beautor Beautor
Fête Foraine Beautor Beautor vendredi 29 mai 2026.
Beautor
Fête Foraine Beautor
Place Paul Doumer Beautor Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-05-29
Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.
Au programme,
Vendredi 29 Mai:
-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.
Samedi 30 Mai:
-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.
-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.
-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.
Dimanche 31 Mai:
-fête foraine Place P . Doumer.
-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.
Lundi 1er Juin:
– fête foraine toute la journée Place P . Doumer.
Rendez-vous du 29 Mai au 1er Juin 2026 pour la Fête Foraine de Beautor.
Au programme,
Vendredi 29 Mai:
-Concours de Pétanque à partir de 19h Square H. Lefevre.
Samedi 30 Mai:
-Ouverture de la fête foraine à partir de 14h Place P . Doumer.
-Concours de Pétanque à partir de de 14h Square H. Lefevre.
-Feu d’artifice sur le canal à partir de 23h.
Dimanche 31 Mai:
-fête foraine Place P . Doumer.
-A partir de 15h30, Mascottes de Mickey, Minnie, Donald, Stitch et la Licorne.
Lundi 1er Juin:
– fête foraine toute la journée Place P . Doumer. .
Place Paul Doumer Beautor 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 56 64 80
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English :
Join us from May 29th to June 1st 2026 for the Beautor Fun Fair.
On the program,
Friday May 29:
-Pétanque competition from 7pm Square H. Lefevre.
Saturday May 30th:
-Fair opening from 2pm Place P . Doumer.
-Pétanque competition from 2pm Square H. Lefevre.
-Fireworks on the canal from 11pm.
Sunday May 31st:
-funfair Place P . Doumer.
-From 3.30pm, Mickey, Minnie, Donald, Stitch and the Unicorn mascots.
Monday June 1st:
– funfair all day Place P . Doumer.
L’événement Fête Foraine Beautor Beautor a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur de Picard