Roche-en-Régnier

2ème Rassemblement Voitures Anciennes

Le bourg Roche-en-Régnier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

2ᵉ rassemblement de voitures anciennes organisé par l’association Les Barons de Roche à Roche-en-Régnier. Exposition de véhicules de collection, ambiance conviviale, buvette et restauration sur place.

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Le bourg Roche-en-Régnier 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 07 11 66

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English :

2? classic car gathering organized by the association Les Barons de Roche in Roche-en-Régnier. Exhibition of vintage vehicles, friendly atmosphere, refreshment bar and on-site catering.

L’événement 2ème Rassemblement Voitures Anciennes Roche-en-Régnier a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay