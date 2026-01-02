2éme Salon Minéraux Fossiles Bijoux salle du pole économique et culturel place Alban Dulhoste 32150 cazaubon Cazaubon 11 et 12 juillet Entrée libre

Vente et échanges démonstration

Ouverture : Samedi 10h00 – 18h00 * Dimanche 10h00 – 17h00.

Entrée Gratuite.

L’espace est entièrement accessible aux personnes en situation de handicap. Un parking spacieux et gratuit est mis à disposition des participants et du public pour faciliter leur venue.

Animations :

Présentation en activité d’un atelier de dégagement et de polissage de minéraux ainsi que le travail et la réalisation de bijoux. Exposition ludique sur le monde des dinosaures.

Cadeau à chaque visiteur et tirages au sort tout au long du Salon pour gagner des lots.

Tous les exposants présents sont des professionnels et amateurs reconnus dans leur domaine.

Restauration et ambiance

Une buvette et une petite restauration seront disponibles.

Club Paléontologique et Minéralogique de l’Armagnac (CPMA)

[alain.lentin@gmail.com](mailto:alain.lentin@gmail.com) – 06 03 78 39 15

alain.lentin@gmail.com

salle du pole économique et culturel place Alban Dulhoste 32150 cazaubon place alban Dulhoste Cazaubon 32150 Gers



