2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Route Neuve Le Pouget
2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Route Neuve Le Pouget dimanche 24 mai 2026.
Le Pouget
2ÈME TRAIL BOHÉMIEN
Route Neuve Mairie Le Pouget Le Pouget Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Trois parcours sont proposés 5,5 km D+ 120 m, 11 km D+230 m et 18 km D+410 m.
Limité à 500 participants.
Le Foyer Rural Bohémien organise, avec le concours de la Ville du Pouget, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la seconde édition de son trail Bohémien.
Un repas d’après-course sera proposé en option lors de l’inscription
13 € pour les coureurs
15 € pour les accompagnants
Au menu macaronade et dessert à base de fraises.
Attention la commande doit être passée avant le 17 mai.
Matériel conseillé Réserve d’eau, téléphone, sifflet, gobelet et écocup pour les ravitaillements
7h30 Retrait des dossards
9h00 Départ Avancé 18 km — 410 d+
Ravitaillement à 6,5 km et 12 km.
Âge minimum 18 ans 18 euros
9h30 Départ Intermédiaire 11 km — 230 d+
Ravitaillement à 6,5 km. Âge minimum 16 ans 12 euros
10h00 Départ trail Découverte 5,5 km — 120 d+
Âge minimum 16 ans 8 euros
12h00 Remise des prix et repas .
Route Neuve Mairie Le Pouget Le Pouget 34230 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2ÈME TRAIL BOHÉMIEN
Three routes are available: 5.5 km ? D+ 120 m, 11 km ? D+230 m and 18 km ? D+410 m.
Limited to 500 participants.
L’événement 2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 HERAULT SPORT
À voir aussi à Le Pouget (Hérault)
- TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget 24 mai 2026