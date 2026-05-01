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2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Route Neuve Le Pouget

2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Route Neuve Le Pouget dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Route Neuve

Adresse : Mairie Le Pouget

Ville : 34230 Le Pouget

Département : Hérault

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Tarif :

Le Pouget

2ÈME TRAIL BOHÉMIEN

Route Neuve Mairie Le Pouget Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Trois parcours sont proposés 5,5 km D+ 120 m, 11 km D+230 m et 18 km D+410 m.
Limité à 500 participants.
Le Foyer Rural Bohémien organise, avec le concours de la Ville du Pouget, de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la seconde édition de son trail Bohémien.

Un repas d’après-course sera proposé en option lors de l’inscription
13 € pour les coureurs
15 € pour les accompagnants
Au menu macaronade et dessert à base de fraises.
Attention la commande doit être passée avant le 17 mai.

Matériel conseillé Réserve d’eau, téléphone, sifflet, gobelet et écocup pour les ravitaillements

7h30 Retrait des dossards
9h00 Départ Avancé 18 km — 410 d+
Ravitaillement à 6,5 km et 12 km.
Âge minimum 18 ans 18 euros
9h30 Départ Intermédiaire 11 km — 230 d+
Ravitaillement à 6,5 km. Âge minimum 16 ans 12 euros
10h00 Départ trail Découverte 5,5 km — 120 d+
Âge minimum 16 ans 8 euros
12h00 Remise des prix et repas   .

Route Neuve Mairie Le Pouget Le Pouget 34230 Hérault Occitanie  

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English : 2ÈME TRAIL BOHÉMIEN

Three routes are available: 5.5 km ? D+ 120 m, 11 km ? D+230 m and 18 km ? D+410 m.
Limited to 500 participants.

L’événement 2ÈME TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 HERAULT SPORT

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