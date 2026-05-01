TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget
TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget dimanche 24 mai 2026.
Le Pouget
TRAIL BOHÉMIEN
Route Neuve Le Pouget Hérault
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Rendez-vous le Dimanche 24 mai 2026 pour une expérience trail adaptée à tous les profils. Cette année, trois itinéraires vous attendent, chacun avec son paysage et ses défis.
Rendez-vous le Dimanche 24 mai 2026 pour une expérience trail adaptée à tous les profils. Cette année, trois itinéraires vous attendent, chacun avec son paysage et ses défis.
Un ravitaillement solide et liquide sera présent à l’arrivée.
3 parcours
– 5,5 km D+ 120
– 11km D+230
– 18km D+410 .
Route Neuve Le Pouget 34230 Hérault Occitanie
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English : TRAIL BOHÉMIEN
Join us on Sunday, May 24, 2026 for a trail experience to suit all profiles. This year, three routes await you, each with its own scenery and challenges.
L’événement TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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