Le Pouget

TRAIL BOHÉMIEN

Route Neuve Le Pouget Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Rendez-vous le Dimanche 24 mai 2026 pour une expérience trail adaptée à tous les profils. Cette année, trois itinéraires vous attendent, chacun avec son paysage et ses défis.

Rendez-vous le Dimanche 24 mai 2026 pour une expérience trail adaptée à tous les profils. Cette année, trois itinéraires vous attendent, chacun avec son paysage et ses défis.

Un ravitaillement solide et liquide sera présent à l’arrivée.

3 parcours

– 5,5 km D+ 120

– 11km D+230

– 18km D+410 .

Route Neuve Le Pouget 34230 Hérault Occitanie

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English : TRAIL BOHÉMIEN

Join us on Sunday, May 24, 2026 for a trail experience to suit all profiles. This year, three routes await you, each with its own scenery and challenges.

L’événement TRAIL BOHÉMIEN Le Pouget a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT