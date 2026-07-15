2èmes Puces près du Château Autour du Château Berzé-le-Châtel

Informations pratiques

Berzé-le-Châtel

2èmes Puces près du Château

Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Ouvert à tous les exposants

Installation à partir de 6h

Buffet Buvette

Repas possible sur réservation

(Moules/Frites Fromage de chèvre Tarte) .

Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43 abienvivrelanatureensemble@gmail.com

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English : 2èmes Puces près du Château

L’événement 2èmes Puces près du Château Berzé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II