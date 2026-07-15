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AGENDA · Berzé-le-Châtel

2èmes Puces près du Château Autour du Château Berzé-le-Châtel

dimanche 6 septembre 2026 · Autour du Château · Berzé-le-Châtel

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Lieu
Autour du Château
Adresse
Au Château
Ville
71960 Berzé-le-Châtel
Département
Saône-et-Loire
Tarif
2 2 2 Autres Tarifs

Berzé-le-Châtel

2èmes Puces près du Château

Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Ouvert à tous les exposants
Installation à partir de 6h

Buffet Buvette
Repas possible sur réservation
(Moules/Frites Fromage de chèvre Tarte)   .

Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43  abienvivrelanatureensemble@gmail.com

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English : 2èmes Puces près du Château

L’événement 2èmes Puces près du Château Berzé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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