2èmes Puces près du Château Autour du Château Berzé-le-Châtel
dimanche 6 septembre 2026 · Autour du Château · Berzé-le-Châtel
Informations pratiques
Berzé-le-Châtel
2èmes Puces près du Château
Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Ouvert à tous les exposants
Installation à partir de 6h
Buffet Buvette
Repas possible sur réservation
(Moules/Frites Fromage de chèvre Tarte) .
Autour du Château Au Château Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 77 47 43 abienvivrelanatureensemble@gmail.com
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English : 2èmes Puces près du Château
L’événement 2èmes Puces près du Château Berzé-le-Châtel a été mis à jour le 2026-07-15 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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