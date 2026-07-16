Visite guidée du château de Berzé, Château de Berzé-le-Châtel, Berzé-le-Châtel

Informations pratiques

Visite guidée du château de Berzé 19 et 20 septembre Château de Berzé-le-Châtel Saône-et-Loire

Tarif réduit tout le week-end de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers fascinant du château de Berzé, joyau méconnu du patrimoine bourguignon, où art, histoire et nature se rencontrent. Des visites guidées sont prévues toutes les heures afin de pouvoir vous faire découvrir un maximum ce patrimoine classé monument historique !

Château de Berzé-le-Châtel 71960 Berzé-le-Châtel Berzé-le-Châtel 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 83 24 57 98 https://berze.fr Propriété familiale, construite par les aïeux des propriétaires actuels pour protéger l’abbaye de Cluny, Berzé domine un superbe panorama sur les vignobles de la vallée de Solutré. Construit du XIe au XVe siècle autour de sa chapelle carolingienne, ce château conserve tout son système défensif, treize tours dont deux donjons, son impressionnant châtelet d’entrée et ses salles médiévales. Parking à proximité.

Ouverture exceptionnelle du château de 10h à 18h.

©château de Berzé