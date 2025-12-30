2L L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

2L Début : 2026-05-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Première partie JIALU 2L2L est une rappeuse parisienne qui s’impose comme l’une des voix montantes du rap Français. Technique, percutante et sincère, elle mêle profondeur des textes et précision du flow. Issue du collectif Le Secteur, passée par les tremplins RappeuZ et Rappeuses en Liberté et plus récemment par Nouvelle École, elle s’affirme aujourd’hui comme une figure rare d’un rap féminin engagé et réfléchi. Signée chez Hall26 Records, le label de Souffrance, elle incarne une génération lucide et libre, prête à redonner du sens au rap français.JialuNé à Perpignan, Elie, alias Jialu, découvre l’écriture à l’adolescence, un refuge intime pour canaliser ses émotions. Très vite, le rap devient pour lui un langage, un exutoire, un terrain de jeu où il façonne ses propres codes.Après une sortie et une release party réussies, l’EP Armé de passion continu son ascension

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66