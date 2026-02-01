Mercredi 18 février, 17h30 Le Nautilus Perpignan, 20 rue jules verne 66000 Perpignan Le mercredi 18 février à 17h30, le Nautilus accueille une conférence du Pr Jean-Louis Olive sur « La Tarantella Napoletana I ». Cet événement sera suivi d'un repas convivial à 10 euros