DJ Set – Mlle Caro, Le Nautilus, Perpignan

DJ Set – Mlle Caro Jeudi 11 juin, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

DJ et productrice française issue de la culture vinyle, Caroline Laher a commencé son parcours à 20 ans en ouvrant une boutique de disques à Perpignan, avant de s’installer à Paris et de devenir une figure centrale de la scène underground, s’illustrant notamment au Rex Club ou encore au Pulp.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Jeudi 11 juin 2026 ☀ 20h