La Tarantelle Rebelle de Naples, Le Nautilus, Perpignan

La Tarantelle Rebelle de Naples Lundi 8 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T18:30:00+02:00 – 2026-06-08T22:00:00+02:00

Jean-Louis Olive et DJ Diego Armando

Avec la Dante Aliguieri

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Entre musique populaire et art libertaire. Dans la vieille cité de Naples, la tarentelle rebelle s’inscrit dans son histoire singulière et ses modes de vie, religieuse et magique, savante et improvisée, baroque et populaire. Des artistes de tous milieux nous y embarquent, en préservant ses traditions vives et en les réinventant en permanence, mélothérapies et ressacs perpétuels d’une ancienne civilisation méditerranéenne faite de métissages et de ruptures extatiques.

Pilier des nuits barcelonaises, Diego Armando a partagé la scène avec des artistes comme Ike Turner, Maceo Parker, The Streets, Mdou Moctar , Mammane Sanni, The Ex, Fendika, Zea, King Ayisoba, Gipsy Kings, Pilooski, Pascal Comelade, Raph Dumas…

Fondée à Rome en 1889 à l’initiative d’un groupe d’intellectuels italiens, la « Società Dante Alighieri » voit son statut social approuvé en 1960. L’article 1 de ce statut définit clairement ses fonctions : il s’agit de « diffuser la langue et la culture italienne dans le monde »

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Lundi 8 juin 2026 ☀ 18h30 Conférence-concert #Italie #Danse