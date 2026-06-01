Liberté d’informer : un Combat Démocratique, Le Nautilus, Perpignan

Liberté d’informer : un Combat Démocratique Mercredi 10 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:30:00+02:00

Avec David Dufresne, Mathieu Molard et Maïté Torres

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Trois responsables de médias indépendants (les nationaux Au Poste et Streetpress, le local Made in Perpignan) croisent leurs regards, partagent leurs expériences et interrogent les enjeux et combats qui traversent aujourd’hui un paysage médiatique soumis à la pression, la prédation et la polarisation. Car sans presse réellement libre, il n’y a pas de démocratie.

Écrivain, journaliste et réalisateur, David Dufresne a été reporter pour Libération. Il devient en 2002 rédacteur en chef de la chaîne d’information i-Télé. En 2008, il participe à la création de Mediapart. En 2021, il crée le média Au Poste. Parmi ses films, Un pays qui se tient sage, (2020), reçoit le soutien de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, remporte le Prix Lumière du meilleur documentaire et est nommé aux César 2021. Parmi ses livres Tarnac, magasin général (2012), reçoit le prix des Assises du journalisme, tandis que Remember Fessenheim (2025) figure dans la short list des Prix Médicis et Prix Décembre. Il ne publiera plus chez Grasset, ayant déchiré en direct son contrat d’édition sur le plateau de C ce soir.

Mathieu Molard est rédacteur en chef du site d’information indépendant Streetpress. Il est notamment co-auteur du documentaire Gilets jaunes une répression d’État. Il est également l’auteur de nombreuses enquêtes sur l’extrême droite et (avec Robin D’Angelo) du livre Le système Soral, enquête sur un facho business. En 2026, il a contribué à l’ouvrage de sa rédaction Extrême danger : connaître et contrer l’extrême droite radicale.

Maïté Torres est journaliste, cofondatrice et rédactrice en chef de Made In Perpignan, média local indépendant consacré à l’actualité de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Elle y traite des sujets politiques, économiques et sociétaux, avec une attention particulière portée aux enjeux locaux et à la vie publique du territoire.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Mercredi 10 juin 2026 ☀ 18h30 Conférence–débat #Presse #Liberté