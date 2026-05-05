Carte Blanche : Supersonic boy, Le Nautilus, Perpignan

Carte Blanche : Supersonic boy Mardi 9 juin, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:00:00+02:00

Le Nautilus accueille Supersonic Boy, artiste originaire de Perpignan, pour une soirée placée sous le signe de la découverte et de l’énergie locale. Avec son univers personnel, entre sensibilité, rythme et présence scénique, il vient partager un moment musical vivant, proche du public. Une belle occasion de soutenir la création d’ici, de retrouver l’esprit des scènes de proximité et de faire résonner au Nautilus une nouvelle voix de la scène perpignanaise.

Supersonic Boy est un artiste d’indie rock originaire de Perpignan. Mêlant énergie, mélodies entraînantes et authenticité, ses chansons s’inspirent de groupes tels qu’Oasis, Fontaines D.C, ou encore The Libertines. Après la sortie de son premier album, Welcome To The Underground, en 2024, Supersonic Boy présentera son tout nouveau titre, Old Movies, le 9 juin sur la scène du Nautilus, et accompagné par deux musiciens.

19h ouverture des portes du Nautilus

21h Concert

youtube :

https://youtu.be/5W7xojsiLI8?si=JH7lFxQLbhhMQgxm

insta : supersonicboyy

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