Soirée Clubbing du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan

Soirée Clubbing du Nautilus Jeudi 7 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00

Mlle Caro sera au Nautilus pour un DJ set. Originaire de Perpignan, elle a débuté dans la culture vinyle avant de s’imposer sur la scène parisienne, notamment au Rex Club et au Pulp. Son parcours l’a menée dans plusieurs villes en France et à l’international. Après plusieurs années passées à programmer et produire, elle revient aujourd’hui derrière les platines avec un nouveau projet.

Le Nautilus lance ses soirées clubbing, le vendredi (bon exception pour ce jeudi) , avec Raph Dumas en DJ résident et à la programmation. Un start à partir de 19h au bar pour vous réchauffer les chevilles avant l’ouverture du club à partir de 21h30 spécialement arrangé et sonorisé pour l’occasion .

Le clubbing du Nautilus, c’est une programmation d’artistes turntablistes Disc Jockeys, de tous styles, expérimentés, aux discours étayés, sans concessions, axés sur le dancefloor avec l’idée de fabriquer dans les soutes du Nautilus une athmospère de club survolté, ou la danse est reine et sans pour autant recopier la bande FM.

Entrée au Nautilus gratuite : 19h

Entrée club 8€, à partir de 21h30 Fermeture tardive 2h

Restauration sur place option repas + club 23 €

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/clubbing-2-melle-caro-et-disc-orob-et-raph-dumas »}]

Soirée Clubbing du Nautilus Guest + Raph Dumas + …