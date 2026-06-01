Présentation d’un livre, Le Nautilus, Perpignan

Présentation d’un livre Mardi 9 juin, 18h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Pris entre exigences gestionnaires, contraintes budgétaires et fidélité aux valeurs du care, les cadres intermédiaires du secteur social et médico-social occupent une position stratégique et fragile. Comment maintenir le sens de l’action dans un environnement traversé par des injonctions contradictoires ? Comment articuler performance, éthique et engagement des équipes ?

À partir d’une enquête de terrain et d’une réflexion théorique mobilisant plusieurs figures intellectuelles (Schön, Argyris, Bourdieu et Giddens), cet ouvrage montre que la réflexivité constitue une compétence centrale du management contemporain. Elle permet aux chefs de service d’analyser, d’arbitrer et de transformer les pratiques au cœur même des institutions. Un livre pour penser le rôle des cadres intermédiaires en tant qu’acteurs pivots capables de médiation et d’innovation. Il montre l’importance de l’articulation des sciences sociales et des savoirs professionnels pour l’encadrement des travailleurs sociaux.

Brigitte Baldelli est docteure en sociologie et maîtresse de conférences associée. Responsable de formation des cadres intermédiaires du secteur social et médico-social, elle est également membre de l’Association des chercheurs des organismes de la formation et de l’intervention sociales (ACOFIS). Ses travaux portent sur la réflexivité professionnelle, les tensions entre éthique du care et management, les transformations institutionnelles et les dynamiques d’apprentissage organisationnel dans une perspective transformatrice.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

La réflexivité managériale en travail social Enjeux et perspectives pour la formation des cadres du champ social Brigitte Badelli