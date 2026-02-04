JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE VISITE-GUIDÉE DE RUSCINO Site Archéologique de Ruscino Perpignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE VISITE-GUIDÉE DE RUSCINO

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-14

2026-06-13 2026-06-14

Sur le Site archéologique de Ruscino, une visite guidée vous dévoilera le forum et la vie quotidienne à l’époque

romaine au 1er siècle.

English :

At the Ruscino archaeological site, a guided tour reveals the forum and daily life in Roman times

in the 1st century.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE VISITE-GUIDÉE DE RUSCINO Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME