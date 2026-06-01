Remember Fessenheim : une Pionnière de l’Écoféminisme, Le Nautilus, Perpignan

Remember Fessenheim : une Pionnière de l’Écoféminisme Jeudi 11 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T18:30:00+02:00 – 2026-06-11T20:00:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Dans Remember Fessenheim (Grasset, 2025), David Dufresne dresse le portrait de sa grand-mère Françoise d’Eaubonne, essayiste et militante majeure. Engagée dans tous les combats d’après-guerre, elle fonde l’écoféminisme et lutte pour l’égalité. À travers archives et récits, l’auteur redonne vie à cette figure libre, radicale et visionnaire.

Françoise d’Eaubonne fut de tous les grands combats d’après-guerre, elle qui eut vingt-cinq ans en 1945 : combat contre la guerre en Algérie (et signataire du Manifeste des 121) ; sur les barricades de 68, lutte pour l’égalité et le droit à l’avortement ; militante du MLF et fondatrice du Front homosexuel d’action révolutionnaire. Eco-anxieuse dès les années 1960, quand elle découvrit le rapport Meadows, elle forgea le concept d’éco-féminisme : « un nouvel humanisme né avec la fin irréversible de la société mâle », qui traverse la société aujourd’hui avec force. Avec un ami, elle organisa un attentat à la bombe sur le chantier de la centrale nucléaire de Fessenheim, événement historique jamais résolu…

C’était une activiste exceptionnelle, en lutte partout, dans les rues et avec sa machine à écrire, et ainsi que l’écrit David Dufresne, « une maîtresse femme, une matrone, une déesse rebelle et géniale ! ». Avec son talent libre et unique, comme dans son légendaire Tarnac, magasin général ou Dernière sommation, l’auteur cite les notes blanches des services, les journaux intimes inédits de sa grand-mère, les interviews renversantes à Apostrophes, il va sur le terrain, raconte, échange, s’interroge, révèle et rend ainsi vie et force à l’inoubliable combattante.

Écrivain, journaliste et réalisateur, David Dufresne a été reporter pour Libération. Il devient en 2002 rédacteur en chef de la chaîne d’information i-Télé. En 2008, il participe à la création de Mediapart. En 2021, il crée le média Au Poste. Parmi ses films, Un pays qui se tient sage, (2020), reçoit le soutien de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, remporte le Prix Lumière du meilleur documentaire et est nommé aux César 2021. Parmi ses livres Tarnac, magasin général (2012), reçoit le prix des Assises du journalisme, tandis que Remember Fessenheim (2025) figure dans la short list des Prix Médicis et Prix Décembre. Il ne publiera plus chez Grasset, ayant déchiré en direct son contrat d’édition sur le plateau de C ce soir.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Jeudi 11 juin 2026 ☀ 18h30 Rencontre littéraire #Féminisme #Écologie