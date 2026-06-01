Incendi et the Bressolaires en concert, Le Nautilus, Perpignan

Incendi et the Bressolaires en concert Mardi 2 juin, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Incendi est un groupe de punk rock mélodique en catalan. Le groupe va vous faire vibrer avec leur deuxième disque « no ho tornarem a fer » gagnant du meilleur prix du disque de rock de 2025 de catalogne sud.

The Bressolaires est un groupe d’enfants de la bressola du soler qui performeront leur premier concert avec des chansons pleines d’énergie de punk et rock and roll.

Incendi és un grup de punk rock melòdic en català. Actualment s’estan acomiadant del seu segon disc « No Ho Tornarem A Fer », guanyador del premi de millor disc de rock del 2024 de Catalunya Sud.

The Bressolaires és un grup d’infants de la Bressola del Soler i aquest és el seu primer concert. Cançons plenes d’energia de punk i rock and roll.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

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