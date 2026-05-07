JAM HORS SAISON ElMediator Perpignan

Perpignan

JAM HORS SAISON

ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 19:00:00

fin : 2026-06-01 23:00:00

Date(s) :

2026-06-01

A la salle de concert ElMediator

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ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

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English :

At the ElMediator concert hall

L’événement JAM HORS SAISON Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66