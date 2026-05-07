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JAM HORS SAISON ElMediator Perpignan

JAM HORS SAISON ElMediator Perpignan

JAM HORS SAISON ElMediator Perpignan lundi 1 juin 2026.

Lieu : ElMediator

Adresse : Avenue Maréchal Leclerc

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Perpignan

JAM HORS SAISON

ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-01 23:00:00

Date(s) :
2026-06-01

A la salle de concert ElMediator
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ElMediator Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

At the ElMediator concert hall

L’événement JAM HORS SAISON Perpignan a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66

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