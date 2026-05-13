Création d’une bougie, Musée Casa Pairal au Castillet, Perpignan

Création d’une bougie Samedi 23 mai, 15h00 Musée Casa Pairal au Castillet Pyrénées-Orientales

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Depuis l’Antiquité, la lumière des bougies incarne une forme de spiritualité et de sagesse. Elle symbolise la présence du sacré, éclairant le chemin de ceux qui recherchent la sérénité. Dans de nombreuses religions, allumer une bougie est un geste rituel.

Musée Casa Pairal au Castillet place de verdun, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie +33468663075 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal Les collections regroupent des pièces couvrant des thématiques allant du costume traditionnel à l’outillage des travaux agricoles, en passant par le transport, ainsi que la vie domestique et religieuse. Elles couvrent principalement le XIXe siècle jusqu’aux années 1950, avec quelques incursions dans une période allant du XIVe au XVIIIe siècles. Cette diversité se conjugue à celles des objets et des matériaux qui les constituent : cuirs et textiles divers, œuvres graphiques sur toile, papier ou parchemin, métaux et alliages, bois, lapidaire, céramiques variées. A titre d’exemples, l’établissement compte plusieurs fonds d’artisans et d’ateliers, mais aussi un ensemble de l’usine des poupées Bella, des véhicules hippomobiles et des barques catalanes (pour certaines navigantes). Reconstitution de la cuisine du mas del Gleix (1631). Au coeur du centre-ville. A proximité de nombreux arrêts de bus et de parking.

Depuis l’Antiquité, la lumière des bougies incarne une forme de spiritualité et de sagesse. Elle symbolise la présence du sacré, éclairant le chemin de ceux qui recherchent la sérénité. Dans de une…

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