Marell (Toulouse) + Loons (Montpellier)+ Sø (Perpignan), Le Nautilus, Perpignan

Marell (Toulouse) + Loons (Montpellier)+ Sø (Perpignan) Mercredi 13 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:30:00+02:00

Marell arrive de Toulouse avec des chansons qui semblent avoir traîné dans les loges, les amplis et deux-trois fins de soirée lumineuses. Sø, de Perpignan, ouvrira son univers : sensible, local, mais surtout pas rangé dans une case. Et Loons, venu de Montpellier, complètera l’équipage avec cette manière de faire sonner les choses comme si la pop avait pris la route de nuit. Trois artistes, trois climats, une même promesse : rappeler que le live, quand il est bien fait, remet un peu le monde à l’endroit.

sø (indie-folk, Perpignan)

FFO : Bon Iver, RY X, Tamino, Novo Amor, Ben Howard…

Le projet sø naît d’un besoin de silence et d’espace. Là où les mots s’effacent pour laisser place à l’émotion pure. S’inscrivant dans une esthétique indie-Folk, sø créer une musique entre l’expérimentation de Bon Iver et la fragilité de RY X. Chaque morceau est une invitation à l’immersion, où le temps semble s’arrêter, où la vulnérabilité devient une force.

Lien d’écoute : https://linktr.ee/so_wav

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/partage-de-co/evenements/carte-blanche-marell-loons-s »}] [{« link »: « https://linktr.ee/so_wav »}]

Marell de Toulouse, Sø de Perpignan et Loons de Montpellier se retrouvent au Nautilus pour une soirée live entre pop, rock et chansons sensibles. Trois univers à découvrir sur scène.