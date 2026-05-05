Soirée Clubbing du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan
Soirée Clubbing du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan vendredi 15 mai 2026.
Soirée Clubbing du Nautilus Vendredi 15 mai, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T19:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-15T19:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00
Le Nautilus lance ses soirées clubbing, le vendredi, avec Raph Dumas en DJ résident et à la programmation. Un start à partir de 19h au bar pour vous réchauffer les chevilles avant l’ouverture du club à partir de 21h30 spécialement arrangé et sonorisé pour l’occasion .
Le clubbing du Nautilus, c’est une programmation d’artistes turntablistes Disc Jockeys, de tous styles, expérimentés,aux discours étayés, sans concessions, axés sur le dancefloor
avec l’idée de fabriquer dans les soutes du Nautilus une athmospère de club survolté, ou la danse est reine et sans pour autant recopier la bande FM.
Entrée au Nautilus gratuite : 19h
Entrée club à partir de 21h30 Fermeture tardive 2
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Soirée Clubbing du Nautilus Guest + Raph Dumas + …
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