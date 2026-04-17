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LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan

LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan

LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Espace Citoyen Joséphine Baker

Adresse : 11 Rue de la Briqueterie

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Perpignan

LA FÊTE DE LA LECTURE

Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Fête de la lecture rendez-vous samedi 23 mai dès 14h à l’Espace citoyen Joséphine Baker pour un moment convivial autour des livres !
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Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 33 39 21 

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English :

Fête de la lecture: join us on Saturday, May 23 at 2pm at the Espace citoyen Joséphine Baker for a convivial book party!

L’événement LA FÊTE DE LA LECTURE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME

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