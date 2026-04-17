LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan

Perpignan

LA FÊTE DE LA LECTURE

Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Fête de la lecture rendez-vous samedi 23 mai dès 14h à l’Espace citoyen Joséphine Baker pour un moment convivial autour des livres !

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Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 33 39 21

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English :

Fête de la lecture: join us on Saturday, May 23 at 2pm at the Espace citoyen Joséphine Baker for a convivial book party!

L’événement LA FÊTE DE LA LECTURE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME