LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan
LA FÊTE DE LA LECTURE Espace Citoyen Joséphine Baker Perpignan samedi 23 mai 2026.
Perpignan
LA FÊTE DE LA LECTURE
Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Fête de la lecture rendez-vous samedi 23 mai dès 14h à l’Espace citoyen Joséphine Baker pour un moment convivial autour des livres !
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Espace Citoyen Joséphine Baker 11 Rue de la Briqueterie Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 33 39 21
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English :
Fête de la lecture: join us on Saturday, May 23 at 2pm at the Espace citoyen Joséphine Baker for a convivial book party!
L’événement LA FÊTE DE LA LECTURE Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME
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