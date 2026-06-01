La ronda du Nautilus, Le Nautilus, Perpignan

La ronda du Nautilus Mardi 2 juin, 19h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

La Ronda du Nautilus ! Le collectif la ronda (Pablo Bonat J B Bassach i Xavier Riembau) vient mixer et discuter au Nautilus, le tout sera retransmis en direct sur radio Arrels.

Au programme, 1h de discussions et découvertes autour de la musique puis 1h de set.

Venez nombreux pour cette soirée catalane ouverte à tous ceux qui veulent boire un verre et écouter de la bonne musique de 20h 22h au nautilus gratuit.

Venez découvrir / jouer au truc : l’emblématique jeux de cartes catalanes

Réservez votre table sur https://forms.gle/jx7JCodraFFo6ZCx6

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/jx7JCodraFFo6ZCx6 »}] [{« link »: « https://forms.gle/jx7JCodraFFo6ZCx6 »}]

Une soirée Musicale retransmise sur Radio arrels