VINCENT MESSAGE PRÉSENTE SON LIVRE LA FOLIE OCÉAN HÔTEL PAMS Perpignan jeudi 11 juin 2026.

Perpignan

VINCENT MESSAGE PRÉSENTE SON LIVRE LA FOLIE OCÉAN

HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

A l’Hôtel Pams, Vincent Message présente son nouveau livre intitulé La Folie Océan

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HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

At the Hôtel Pams, Vincent Message presents his new book La Folie Océan

L’événement VINCENT MESSAGE PRÉSENTE SON LIVRE LA FOLIE OCÉAN Perpignan a été mis à jour le 2026-05-28 par PERPIGNAN TOURISME