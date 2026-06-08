CONFÉRENCE D’ERIC SERVAT LE GRAND DÉFI DE L’EAU Perpignan
CONFÉRENCE D’ERIC SERVAT LE GRAND DÉFI DE L’EAU Perpignan vendredi 12 juin 2026.
Perpignan
CONFÉRENCE D’ERIC SERVAT LE GRAND DÉFI DE L’EAU
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du Festival de l’Eau, cette rencontre invite le public à réfléchir ensemble aux enjeux de demain autour d’une vision porteuse d’espoir et d’action.
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5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
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English :
As part of the Festival de l’Eau (Water Festival), this event invites the public to reflect together on the challenges of tomorrow, around a vision that inspires hope and action.
L’événement CONFÉRENCE D’ERIC SERVAT LE GRAND DÉFI DE L’EAU Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME
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