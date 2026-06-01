Conférence du Druide, Herboristerie moderne, Perpignan

Conférence du Druide 13 et 14 juin Herboristerie moderne Pyrénées-Orientales

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T11:00:00+02:00

Plongez dans l’art ancestral des soins par les plantes.

Animés par M. Yves Moreau, figure de l’Herboristerie Moderne.

Découvrez les secrets des plantes médicinales pour soulager maux et déséquilibres.

Apprenez des astuces pratiques pour intégrer les plantes dans votre quotidien.

Herboristerie moderne 6 Place de la République, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://herboristerie-moderne.fr/products/conference-du-druide »}]

Plongez dans l’art ancestral des soins par les plantes.

Herboristerie moderne