LATINITÉ EN HÉRITAGE PHOTOGRAPHIES Site Archéologique de Ruscino Perpignan samedi 13 juin 2026.
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-09-30 18:30:00
2026-06-13
Au Site Archéologique de Ruscino, l’auteur-photographe Jean-Claude Martinez pose son regard sur l’homme dans son environnement et notamment son patrimoine, entre le territoire et une histoire qui relie les habitants.
Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29 ruscino@mairie-perpignan.com
English :
At the Site Archéologique de Ruscino, author-photographer Jean-Claude Martinez takes a look at man in his environment and, in particular, his heritage, between the territory and a history that links the inhabitants.
