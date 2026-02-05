LATINITÉ EN HÉRITAGE PHOTOGRAPHIES Site Archéologique de Ruscino Perpignan

LATINITÉ EN HÉRITAGE PHOTOGRAPHIES

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-09-30 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Au Site Archéologique de Ruscino, l’auteur-photographe Jean-Claude Martinez pose son regard sur l’homme dans son environnement et notamment son patrimoine, entre le territoire et une histoire qui relie les habitants.

.

Site Archéologique de Ruscino Chemin de Château Roussillon Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 35 29 ruscino@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Site Archéologique de Ruscino, author-photographer Jean-Claude Martinez takes a look at man in his environment and, in particular, his heritage, between the territory and a history that links the inhabitants.

L’événement LATINITÉ EN HÉRITAGE PHOTOGRAPHIES Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME