CONCERT « DESTINS DE FEMMES », Le Nautilus, Perpignan

CONCERT « DESTINS DE FEMMES » Jeudi 11 juin, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00

Allant du lyrique (Offenbach, Caccini) à la pop (Beyonce, Spears) en passant par la variété française (Piaf, Dion, Fabian, Sanson) et internationale (Stresand, Youston), parcourant les différentes émotions qui jalonnent la vie d’une femme. Il s’agit majoritairement de chansons emblématiques du répertoire féminin. Nous sommes accompagnées au violon et au piano.

Durée : 60 min

Tarif 10e

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Tour de chant éclectique,