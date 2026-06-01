CONCERT « DESTINS DE FEMMES », Le Nautilus, Perpignan
CONCERT « DESTINS DE FEMMES », Le Nautilus, Perpignan jeudi 11 juin 2026.
CONCERT « DESTINS DE FEMMES » Jeudi 11 juin, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales
10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-11T20:00:00+02:00 – 2026-06-11T23:00:00+02:00
Allant du lyrique (Offenbach, Caccini) à la pop (Beyonce, Spears) en passant par la variété française (Piaf, Dion, Fabian, Sanson) et internationale (Stresand, Youston), parcourant les différentes émotions qui jalonnent la vie d’une femme. Il s’agit majoritairement de chansons emblématiques du répertoire féminin. Nous sommes accompagnées au violon et au piano.
Durée : 60 min
Tarif 10e
Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie
Tour de chant éclectique,
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