Journées européennes de l’archéologie-Oppidum de Ruscino (Château-Roussillon-Perpignan), oppidum de Ruscino, Perpignan

Journées européennes de l’archéologie-Oppidum de Ruscino (Château-Roussillon-Perpignan) 13 et 14 juin oppidum de Ruscino Pyrénées-Orientales

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Situé à 4 km à l’est de Perpignan, Ruscino est considéré à la lecture des textes antiques, comme le chef-lieu protohistorique de la peuplade des Sordones. L’oppidum atteint son apogée sous l’impulsion de l’empereur Auguste, avec notamment l’édification d’un forum entre -20 et 5 de n. è. qui fixe le site comme capitale régionale du Roussillon entre Narbonne et Ampurias (Espagne, Catalogne). L’archéologie du XXe siècle avait mis en lumière un déclin rapide du site passé les années 50 de n. è. La fin des Julio-claudiens, marquant en quelque sorte la fin du patronnage de la ville. L’actualité de la recherche renforce maintenant l’ampleur d’une volonté politique de faire disparaitre la ville par des destructions planifiées à la fin du Ier siècle. S’il est encore trop tôt pour parler d’une damnation memoria, le lieu ne sera pas réoccupé avant le VIe et le VIIe siècle. Il est à ce jour mal aisé de caractériser la nature de l’occupation alto médiévale. C’est tout d’abord un lieu de pouvoir tardif des wisigoths qui ressort de la documentation archéologique. L’intérêt stratégique du site, situé non loin de la route romaine, explique qu’il sera occupé une grande partie du VIIIe siècle par l’armée de conquête des omeyyades, avant d’être à son tour englobé dans la Marche hispanique de l’Empire carolingien. Bien avant la fondation de Perpignan, l’assiette de l’oppidum a pu jouer le rôle de siège comtal primitif.

oppidum de Ruscino 524 chemin de Château-Roussillon, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Journées européennes de l’archéologie à Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan) les 13 et 14 juin 2026. Visite du site archéologique, atelier tout public, exposition photographique dur la via Domitia. protohistoire époque romaine

Vue aérienne de l’oppidum de Ruscino (centre archéologique R. Marichal)