L’Odyssée du Savoir, Le Nautilus, Perpignan

L’Odyssée du Savoir Mardi 16 juin, 18h30 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T20:00:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Entrée libre

Avec Jean-Jacques Bedu, animé par Elisa Iglesias de la Librairie Torcatis.

Dans le premier tome de L’Odyssée du savoir (Cerf, 2026), Jean-Jacques Bedu nous entraîne aux sources des croyances – l’ouvrage dispose d’un site internet très complet. Des rituels chamaniques du Paléolithique aux pyramides d’Égypte, nous redécouvrons ce qu’est la civilisation méditerranéenne et l’histoire de la quête humaine de sens, et de ceux qui l’ont détournée.

Essayiste et biographe, lauréat de plusieurs prix littéraires, fondateur du site Internet et du Prix Mare Nostrum consacrés à la littérature méditerranéenne, Jean-Jacques Bedu est l’auteur de nombreux ouvrages qui font autorité, dont Les Initiés de l’an mille à nos jours, publié chez Robert Laffont dans la collection « Bouquins ».

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://nostremar.com/ »}]

Mardi 16 juin 2026 ☀ 18h30 – Rencontre littéraire #Antiquité #Histoire #Fakenews