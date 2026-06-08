SPECTACLE LA LONGUE ROUTE Jordi Pere Cerdà Perpignan

Perpignan

SPECTACLE LA LONGUE ROUTE

Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Dans le cadre du Festival de l’Eau, cette représentation invite à un voyage poétique et humain au cœur du monde marin et de l’aventure.

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Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr

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English :

As part of the Festival de l’Eau (Water Festival), this performance invites you on a poetic and human voyage to the heart of the marine world and adventure.

L’événement SPECTACLE LA LONGUE ROUTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME