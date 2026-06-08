SPECTACLE LA LONGUE ROUTE Jordi Pere Cerdà Perpignan
SPECTACLE LA LONGUE ROUTE Jordi Pere Cerdà Perpignan vendredi 12 juin 2026.
Perpignan
SPECTACLE LA LONGUE ROUTE
Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du Festival de l’Eau, cette représentation invite à un voyage poétique et humain au cœur du monde marin et de l’aventure.
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Jordi Pere Cerdà 5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@perpignan.fr
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English :
As part of the Festival de l’Eau (Water Festival), this performance invites you on a poetic and human voyage to the heart of the marine world and adventure.
L’événement SPECTACLE LA LONGUE ROUTE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN TOURISME
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